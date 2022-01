Caso Djokovic, la ministra australiana: «Non è prigioniero: può andare via subito». Che cosa rischia il tennista – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questo momento Novak Djokovic si trova al Park Hotel di Melbourne, in Australia. La struttura è stata al centro di inchieste dei media australiani per le condizioni di detenzione dei suoi ospiti. Ora anche la minsitra dell’Interno Karen Andrew è intervenuta per spiegare la situazione del tennista numero uno al mondo: «Djokovic non è prigioniero in Australia. È libero di andare via quando vuole e nel Caso le autorità di frontiera lo aiuteranno. Le altre persone detenute nell’hotel di Melbourne non hanno un visto valido o sono qui illegalmente per diverse ragioni. Noi stiamo trattando in modo corretto tutte le persone detenute per immigrazione». Djokovic comparirà davanti a un giudice australiano lunedì 10 gennaio: qui si deciderà se il suo visto può essere ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questo momento Novaksi trova al Park Hotel di Melbourne, in Australia. La struttura è stata al centro di inchieste dei media australiani per le condizioni di detenzione dei suoi ospiti. Ora anche la minsitra dell’Interno Karen Andrew è intervenuta per spiegare la situazione delnumero uno al mondo: «non èin Australia. È libero divia quando vuole e nelle autorità di frontiera lo aiuteranno. Le altre persone detenute nell’hotel di Melbourne non hanno un visto valido o sono qui illegalmente per diverse ragioni. Noi stiamo trattando in modo corretto tutte le persone detenute per immigrazione».comparirà davanti a un giudice australiano lunedì 10 gennaio: qui si deciderà se il suo visto può essere ...

