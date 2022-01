Caso Djokovic, Kyrgios: “Situazione gestita male, in fin dei conti Novak è umano” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra Nick Kyrgios e Novak Djokovic non scorre buon sangue, ma questa non è una novità. Tuttavia, nel suo ultimo tweet, il tennista australiano ha messo da parte simpatie e antipatie per analizzare la Situazione in maniera razionale. “Allora, per quanto mi riguarda credo fermamente nell’agire. Io mi sono vaccinato per gli altri e per la salute di mia madre, ma il modo in cui stiamo gestendo la Situazione di Novak è davvero pessimo. Ad esempio tutti questi meme e titoloni. Non dimentichiamo che, nonostante Novak sia uno dei nostri grandi campioni, alla fine è umano. Possiamo fare di meglio” scrive Kyrgios. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra Nicknon scorre buon sangue, ma questa non è una novità. Tuttavia, nel suo ultimo tweet, il tennista australiano ha messo da parte simpatie e antipatie per analizzare lain maniera razionale. “Allora, per quanto mi riguarda credo fermamente nell’agire. Io mi sono vaccinato per gli altri e per la salute di mia madre, ma il modo in cui stiamo gestendo ladiè davvero pessimo. Ad esempio tutti questi meme e titoloni. Non dimentichiamo che, nonostantesia uno dei nostri grandi campioni, alla fine è. Possiamo fare di meglio” scrive. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - alaskaHQ : Il sistema australiano di espulsione che viene applaudito come paladino dei giusti per il caso #Djokovic è uno dei… - LaStampa : Caso Djokovic, Panatta: 'Il serbo come il Marchese del Grillo: io so' io e voi non siete un c.' - bedda_matrix : RT @Satiraptus: Caso #Djokovic. #Nadal: 'abbiamo sofferto abbastanza bisogna #vaccinarsi'. Eh sì, a noi italiani sanguinano pure le orecchi… - danielamarch8 : RT @SimoneAlliva: Tre giocatori del #Napoli tecnicamente in quarantena messi in campo. Abbiamo il nostro caso #Djokovic -