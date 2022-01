Caso Djokovic, avvocati a lavoro per farlo restare in Australia: lunedì la decisione della Corte federale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Prosegue la telenovela che vede protagonista Novak Djokovic, il quale spera ancora di poter disputare gli Australian Open. Il serbo si trova attualmente in un hotel di detenzione in Australia, in attesa che gli vengano comunicate novità in merito al suo futuro. Al momento, al numero uno del mondo è stata concessa un’ingiunzione provvisoria per far sì che possa restare nel paese almeno fino a lunedì. Tuttavia, sarà proprio la giornata di lunedì 10 gennaio a risultare decisiva per Nole. Un giudice della Corte federale deciderà infatti se potrà restare nel paese e disputare lo slam oppure tornare a casa. I legali del tennista di Belgrado sono a lavoro per prolungare la sua permanenza in ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Prosegue la telenovela che vede protagonista Novak, il quale spera ancora di poter disputare glin Open. Il serbo si trova attualmente in un hotel di detenzione in, in attesa che gli vengano comunicate novità in merito al suo futuro. Al momento, al numero uno del mondo è stata concessa un’ingiunzione provvisoria per far sì che possanel paese almeno fino a. Tuttavia, sarà proprio la giornata di10 gennaio a risultare decisiva per Nole. Un giudicedeciderà infatti se potrànel paese e disputare lo slam oppure tornare a casa. I legali del tennista di Belgrado sono aper prolungare la sua permanenza in ...

