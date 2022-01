Caso Cucchi | presunti depistaggi | la famiglia chiede oltre 2 milioni di risarcimento

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “Siamo stati carne da macello per queste persone, ma noi siamo esseri umani: è stato fatto di tutto per nascondere responsabilità gravi”. A dirlo l’avvocato Fabio Anselmo, legale di parte civile delladi Stefanonel corso del processo suiseguiti alla sua morte. Nell’intervento dall’aula bunker di Rebibbia Anselmo ha ricordato come il corpo di Stefano fosse “un mappamondo di lesioni”. Nelle conclusioni depositate dal legale di parte civile siuna provvisionale di 750mila euro e undiduedi euro Per isono imputati otto carabinieri: il generale Alessandro Casarsa all’epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma, e altri 7 ...