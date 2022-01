Casa di cura Città di Aprilia, rischio chiusura: cosa succede (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ritardi nei pagamenti dalla Regione: la proprietà della Casa di cura Città di Aprilia annuncia di non voler giungere ai licenziamenti del personale, tuttavia ha comunicato agli enti e alle istituzioni competenti e ai carabinieri che se tali mancati versamenti perdureranno ancora per qualche giorno, da lunedì prossimo, 10 gennaio sarà costretta a interrompere il servizio di Pronto soccorso. “Nonostante le nostre precedenti e ripetute richieste – hanno scritto il rappresentate legale Angelo Aiello e il direttore sanitario Danilo Palermo nella comunicazione inviata al Prefetto, al Presidente Zingaretti, all’assessore D’Amato, al sindaco di Aprilia Terra e ai sindacati – non è stato provveduto al pagamento dei corrispettivi maturati per i servizi resi nel 2020 e nel 2021, così privando la nostra struttura ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ritardi nei pagamenti dalla Regione: la proprietà delladidiannuncia di non voler giungere ai licenziamenti del personale, tuttavia ha comunicato agli enti e alle istituzioni competenti e ai carabinieri che se tali mancati versamenti perdureranno ancora per qualche giorno, da lunedì prossimo, 10 gennaio sarà costretta a interrompere il servizio di Pronto soccorso. “Nonostante le nostre precedenti e ripetute richieste – hanno scritto il rappresentate legale Angelo Aiello e il direttore sanitario Danilo Palermo nella comunicazione inviata al Prefetto, al Presidente Zingaretti, all’assessore D’Amato, al sindaco diTerra e ai sindacati – non è stato provveduto al pagamento dei corrispettivi maturati per i servizi resi nel 2020 e nel 2021, così privando la nostra struttura ...

