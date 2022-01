Caro Papa Francesco | il santo di cui porti il nome sarebbe d’accordo con chi ha cani e gatti

(Di venerdì 7 gennaio 2022), so che posso rivolgermi a te in questo modo confidenziale anche se sei un Pontefice perché quando ti hanno scelto come simbolo della cristianità nel mondo, tu stesso hai detto che tipiaciuto che tutti ti chiamassero così. Mi sei piaciuto subito,, e credo di poter parlare adi tante persone perché avevamo tutti bisogno di unvicino alla gente e soprattutto di un uomo di fede e di Chiesa che non giudicasse coloro che non rientrano in quel “maschio o femmina” creato da Dio secondo la Genesi. Il giorno che hai ammesso: “chi sono io per giudicare un gay?” in tanti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, credenti e atei, religiosi e laici, ti abbiamo fatto una òla da far impallidire persino il tuo connazionale Diego Armando Maradona. E ...

