Carlo e Camilla fanno gli auguri, ma vengono riempiti di insulti: cosa c’è dietro tanto odio? (Di venerdì 7 gennaio 2022) La loro intenzione era soltanto quella di augurare un Buon Natale ai loro follower, ma Carlo e Camilla si sono ritrovati a fronteggiare una valanga di critiche, tra cui anche molti insulti. Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia avevano scelto di pubblicare un messaggio di auguri su tutti i loro account social, assieme ad una fotografia del 2020 dove comparivano insieme. “auguriamo a tutti voi un felice Natale e un nuovo anno migliore!”, il messaggio di Carlo e Camilla. LEGGI ANCHE => Carlo è “profondamente scioccato” da Harry: il rapporto tra padre e figlio peggiora sempre di più Tuttavia, come riporta anche il Daily Star, i loro account social sono stati subissati di commenti di odio ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) La loro intenzione era solquella di augurare un Buon Natale ai loro follower, masi sono ritrovati a fronteggiare una valanga di critiche, tra cui anche molti. Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia avevano scelto di pubblicare un messaggio disu tutti i loro account social, assieme ad una fotografia del 2020 dove comparivano insieme. “amo a tutti voi un felice Natale e un nuovo anno migliore!”, il messaggio di. LEGGI ANCHE =>è “profondamente scioccato” da Harry: il rapporto tra padre e figlio peggiora sempre di più Tuttavia, come riporta anche il Daily Star, i loro account social sono stati subissati di commenti di...

