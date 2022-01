Captain America 4: Sebastian Stan anticipa il possibile ritorno di Bucky Barnes (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sebastian Stan non è stato ancora messo al corrente dei progetti di Marvel riguardo al ritorno di Bucky Barnes in Captain America 4, ma non esclude la possibilità. The Falcon and the Winter Soldier ha annunciato l'inizio di una nuova era per Captain America. Un quarto film dedicato al patriottico eroe è in arrivo nell'MCU e i fa si chiedono se in Captain America 4 ci sarà ancora spazio per il personaggio di Bucky Barnes. il suo interprete, Sebastian Stan, avrebbe lanciato i primi segnali di un suo possibile ritorno. Riflettendo sulla possibilità che Bucky Barnes faccia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022)non è stato ancora messo al corrente dei progetti di Marvel riguardo aldiin4, ma non esclude la possibilità. The Falcon and the Winter Soldier ha annunciato l'inizio di una nuova era per. Un quarto film dedicato al patriottico eroe è in arrivo nell'MCU e i fa si chiedono se in4 ci sarà ancora spazio per il personaggio di. il suo interprete,, avrebbe lanciato i primi segnali di un suo. Riflettendo sulla possibilità chefaccia ...

Ultime Notizie dalla rete : Captain America Captain America 4: Sebastian Stan anticipa il possibile ritorno di Bucky Barnes The Falcon and the Winter Soldier ha annunciato l'inizio di una nuova era per Captain America. Un quarto film dedicato al patriottico eroe è in arrivo nell'MCU e i fa si chiedono se in Captain America 4 ci sarà ancora spazio per il personaggio di Bucky Barnes . il suo ...

Chris Evans in trattative per interpretare una leggenda hollywoodiana in un nuovo film Dopo Tom Holland, anche Chris Evans sembra essere destinato ad interpretare un volto iconico. L'attore, che ha dato vita al personaggio di Captain America nei film Marvel, è pronto ad una nuova avventura cinematografica. Come riporta Deadline , sarebbe in trattative per interpretare il leggendario Gene Kelly , un artista poliedrico che ...

Chris Evans dal supereroe Captain America al leggendario Gene Kelly ComingSoon.it Chris Evans in trattative per interpretare una leggenda hollywoodiana in un nuovo film Chris Evans è in trattative per interpretare il leggendario Gene Kelly, attore amatissimo di Hollywood: cosa sappiamo sul progetto ...

Captain America: un dettaglio del MCU rivelava la storia dell'eroe più triste che abbiate mai sentito Oscura e decisamente .... Ed è il caso di un'oscura vicenda legata a Captain America , davvero poco nota potremmo dire addirittura sconosciuta - ai fan del MCU, almeno finché Anthony e Joe Russo non h ...

