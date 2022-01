Capodanno su Canale 5: multati i responsabili del trenino al Petruzzelli dopo la denuncia del sindaco di Bari (Di venerdì 7 gennaio 2022) dopo il trenino durante il Capodanno di Canale 5 la Fondazione Petruzzelli ha multato la società responsabile degli addetti al servizio di sala. Il Capodanno di Canale 5 è costato una multa alla società responsabile degli addetti al servizio di sala e sicurezza del Teatro Petruzzelli: il trenino del pubblico dopo la mezzanotte ha irritato il sindaco di Bari che si è rivolto alla Fondazione Petruzzelli chiedendo di aprire subito un'inchiesta per individuare i responsabili. I festeggiamenti avevano violato i protocolli sanitari. Mediaset quest'anno ha scelto il Teatro Petruzzelli di Bari per dare il benvenuto al nuovo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 gennaio 2022)ildurante ildi5 la Fondazioneha multato la società responsabile degli addetti al servizio di sala. Ildi5 è costato una multa alla società responsabile degli addetti al servizio di sala e sicurezza del Teatro: ildel pubblicola mezzanotte ha irritato ildiche si è rivolto alla Fondazionechiedendo di aprire subito un'inchiesta per individuare i. I festeggiamenti avevano violato i protocolli sanitari. Mediaset quest'anno ha scelto il Teatrodiper dare il benvenuto al nuovo ...

