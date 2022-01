Capodanno in musica, sanzioni in arrivo? Ecco cosa succede (Di venerdì 7 gennaio 2022) Potrebbero esserci problemi per alcuni protagonisti di Capodanno in musica. Infatti, il sindaco di Bari ha fatto partire un’indagine. Ecco cosa accade. Capodanno in musica è stato l’evento che Mediaset ha voluto regalare per l’ultimo giorno dell’anno. Si sono visti tanti artisti sia prima della mezzanotte sia, soprattutto, dopo con l’arrivo del nuovo anno. Gli ascolti sono stati buoni ma non sufficienti per la sfida contro l’altro, classico, evento realizzato dalla Rai. Nonostante, Capodanno in musica sia andato in archivio continua a far discutere per quanto avvenuto. Come sappiamo, il luogo che ha ospitato il tutto è stato il Teatro Petruzzelli di Bari. Ma ad essere oggetto di forti discussioni è stato un momento ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Potrebbero esserci problemi per alcuni protagonisti diin. Infatti, il sindaco di Bari ha fatto partire un’indagine.accade.inè stato l’evento che Mediaset ha voluto regalare per l’ultimo giorno dell’anno. Si sono visti tanti artisti sia prima della mezzanotte sia, soprattutto, dopo con l’del nuovo anno. Gli ascolti sono stati buoni ma non sufficienti per la sfida contro l’altro, classico, evento realizzato dalla Rai. Nonostante,insia andato in archivio continua a far discutere per quanto avvenuto. Come sappiamo, il luogo che ha ospitato il tutto è stato il Teatro Petruzzelli di Bari. Ma ad essere oggetto di forti discussioni è stato un momento ...

Advertising

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - fanpage : Capodanno in Musica di Canale5, aperta indagine interna e sanzionata ditta di maschere - teatrolafenice : ?? Solo per voi, voi, voi un pezzettino dalle prove del Concerto di Capodanno. 'Chi del gitano i giorni abbella? La… - Spooky_The_Tuff : RT @fanpage: Capodanno in Musica di Canale5, aperta indagine interna e sanzionata ditta di maschere - gioporce : RT @fanpage: Capodanno in Musica di Canale5, aperta indagine interna e sanzionata ditta di maschere -