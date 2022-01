Capelli corti 2022, né pixie né bixie: arriva il nuovo Mixie Cut (Di venerdì 7 gennaio 2022) E in effetti di giochi si tratta. I Capelli corti 2022 godono di molti giochi, da sperimentare sulla nostra testa. Sforbiciate coraggiose e birichine, tagli ricchi di personalità che oltrepassano i confini dei taglio più classici. Come il nuovissimo Mixie Cut. Perché ci sono tagli Capelli che non passano mai di moda (evergreen, iconici, amati dalle star e copiati da tutti). E tagli effimeri, estemporanei, portavoci dello spirito del momento. Destinati, forse, a passare di moda, dopo qualche stagione, ma dotati di una carica energetica ai massimi livelli. Quando escono, sono super cool. Anzi, sono i più cool. Tagli mai visti. Da cogliere al volo… Perimetri che soltanto le persone più avventurose provano sulla loto testa. Capelli corti 2022: il taglio ... Leggi su amica (Di venerdì 7 gennaio 2022) E in effetti di giochi si tratta. Igodono di molti giochi, da sperimentare sulla nostra testa. Sforbiciate coraggiose e birichine, tagli ricchi di personalità che oltrepassano i confini dei taglio più classici. Come il nuovissimoCut. Perché ci sono tagliche non passano mai di moda (evergreen, iconici, amati dalle star e copiati da tutti). E tagli effimeri, estemporanei, portavoci dello spirito del momento. Destinati, forse, a passare di moda, dopo qualche stagione, ma dotati di una carica energetica ai massimi livelli. Quando escono, sono super cool. Anzi, sono i più cool. Tagli mai visti. Da cogliere al volo… Perimetri che soltanto le persone più avventurose provano sulla loto testa.: il taglio ...

