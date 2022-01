Caos Covid, l’Assemblea Lega Serie A ha deciso: è UFFICIALE (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arriva la decisione UFFICIALE in merito al proseguimento delle competizioni, dopo l’Assemblea Lega Serie A tenutasi oggi Il Covid sta creando non poca preoccupazione in tutto il mondo del calcio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arriva la decisionein merito al proseguimento delle competizioni, dopoA tenutasi oggi Ilsta creando non poca preoccupazione in tutto il mondo del calcio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

NicolaPorro : ?? I giornalisti che applaudono Draghi anche se sbaglia, l’odio sociale contro #Djokovic e l’incazzatura di Salvini… - myrtamerlino : 4 gare rinviate ieri di #SerieA, almeno 3 questa domenica. Alcune squadre che giocano, altre bloccate dall'Asl. Un… - DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - AnsaSicilia : Covid: Musumeci a Draghi, riapertura scuole sarebbe caos. 'Quello che temevamo si sta puntualmente verificando' |… - L_uomoqualcuno : RT @AwP3R_GC: In mezzo a tutto questo caos, nessuno si sta chiedendo come può il test PCR al tampone identificare la presunta variante Omic… -