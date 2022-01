Campania, De Luca sulla riapertura delle scuole: “Sarebbe da irresponsabili” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha quest’oggi annunciato le decisioni in merito all’emergenza Covid-19. Una fra queste riguarda la situazione scolastica che fino ad ora aveva suscitato qualche dubbio riguardo la riapertura dopo le vacanze natalizie. Questo quanto emerso: “Per quanto riguarda le elementari e le medie, in Campania si va verso la proroga della chiusura dell’anno scolastico fino a fine gennaio, Sarebbe irresponsabile riaprirle il 10 gennaio”. “Zona bianca? È un risultato straordinario. Abbiamo un indice rt dell’1,6 %, siamo la regione più a rischio ma per adesso reggiamo. Prendendo misure demenziali e ingestibili, il Governo ha perso tempo irresponsabilmente”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha quest’oggi annunciato le decisioni in merito all’emergenza Covid-19. Una fra queste riguarda la situazione scolastica che fino ad ora aveva suscitato qualche dubbio riguardo ladopo le vacanze natalizie. Questo quanto emerso: “Per quanto riguarda le elementari e le medie, insi va verso la proroga della chiusura dell’anno scolastico fino a fine gennaio,irresponsabile riaprirle il 10 gennaio”. “Zona bianca? È un risultato straordinario. Abbiamo un indice rt dell’1,6 %, siamo la regione più a rischio ma per adesso reggiamo. Prendendo misure demenziali e ingestibili, il Governo ha perso tempo irresponsabilmente”.

