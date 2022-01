Camila Cabello e Shawn Mendes, ritorno di fiamma? Ecco le foto che fanno sperare i fan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Shawn Mendes e Camila Cabello sono ufficialmente tornati insieme? Era il mese di novembre quando l’attrice e il cantante avevano annunciato la loro imminente rottura attraverso i rispettivi profili social. Shawn e Camila, legati da un’amicizia profonda, col tempo si erano accorti di provare qualcosa di più l’una nei confronti dell’altro. Sui profili Instagram, le due star avevano spiegato ai fan di essere più uniti che mai, nonostante la separazione. A detta loro, l’amore non si è rivelato tanto quanto si è rivelata la loro amicizia e, per questo, avevano deciso di tornare ad essere due grandi migliori amici. Ma secondo quanto trapelato sul web nelle ultime ore, tra i due potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma da non sottovalutare. Naturalmente, i ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 gennaio 2022)sono ufficialmente tornati insieme? Era il mese di novembre quando l’attrice e il cantante avevano annunciato la loro imminente rottura attraverso i rispettivi profili social., legati da un’amicizia profonda, col tempo si erano accorti di provare qualcosa di più l’una nei confronti dell’altro. Sui profili Instagram, le due star avevano spiegato ai fan di essere più uniti che mai, nonostante la separazione. A detta loro, l’amore non si è rivelato tanto quanto si è rivelata la loro amicizia e, per questo, avevano deciso di tornare ad essere due grandi migliori amici. Ma secondo quanto trapelato sul web nelle ultime ore, tra i due potrebbe esserci stato undida non sottovalutare. Naturalmente, i ...

