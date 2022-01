Camerota | ordinanza sindaco | chiusura campi di calcio e palazzetto Sport

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAumentano i contagi su tutto il territorio comunale di. Data la situazione attuale, seppure in linea con il trend nazionale ma che comunque merita particolare attenzione e un maggiore senso di responsabilità, ildi, Mario Salvatore Scarpitta, ha ordinato ladeiivi di Marina,e Lentiscosa e del centro sociale polifunzionaledello‘Federico Giuliani’. La sospensione di tutte le attività ludico-ive ed in presenza, è da ritenersi unicamente a scopo precauzionale fa sapere una nota dell’amministrazione comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

