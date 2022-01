Calciomercato Torino, sorpresa per Juric: il colpo che cambia l’attacco (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si accende il mercato del Torino. Pronto il colpo che può trasformare l’attacco di Ivan Juric, pronto a chiudere il ds Vagnati. Il Torino ha disertato la prima partita del 2022 e intanto pensa pure al Calciomercato. La società granata è impegnata su vari fronti. Uno riguarda il capitolo dell’entrate mentre altre due operazioni potrebbero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si accende il mercato del. Pronto ilche può trasformaredi Ivan, pronto a chiudere il ds Vagnati. Ilha disertato la prima partita del 2022 e intanto pensa pure al. La società granata è impegnata su vari fronti. Uno riguarda il capitolo dell’entrate mentre altre due operazioni potrebbero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : .@sampdoria, si chiude per Tomas #Rincon: ultimi dettagli per il mediano del @TorinoFC_1906 - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ??Visite mediche e firma in giornata: tutto pronto per il passaggio di #Rincón alla @sampdoria. #calciomercato #Torino… - iljackmora : RT @CorriereGranata: ??Visite mediche e firma in giornata: tutto pronto per il passaggio di #Rincón alla @sampdoria. #calciomercato #Torino… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ??Visite mediche e firma in giornata: tutto pronto per il passaggio di #Rincón alla @sampdoria. #calciomercato #Torino… - CorriereGranata : ??Visite mediche e firma in giornata: tutto pronto per il passaggio di #Rincón alla @sampdoria. #calciomercato… -