Calciomercato Milan – Difesa, nome nuovo per la sostituzione di Kjaer (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Milan, in questo Calciomercato invernale, deve trovare un sostituto di Simon Kjaer. Spunta il profilo di un giocatore mai menzionato finora Leggi su pianetamilan (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il, in questoinvernale, deve trovare un sostituto di Simon. Spunta il profilo di un giocatore mai menzionato finora

Advertising

Gazzetta_it : Giorni decisivi per il futuro di Alvarez: l'agente atteso in Italia per incontrare Inter e Milan #calciomercato - cmdotcom : #Milan , Maignan fa la differenza: i tifosi hanno già dimenticato Donnarumma #MilanRoma - carlolaudisa : #Milan allo sprint per #KoloMuani. Sfida ad @Eintracht ed @OM_Officiel per avere subito il centravanti a scadenza c… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Difesa, nome nuovo per la sostituzione di @simonkjaer1989 - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kjaer… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Difesa, nome nuovo per la sostituzione di @simonkjaer1989 - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -