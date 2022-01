Calciomercato Juventus | rivoluzione in attacco | la bomba dalla Spagna

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Laha bisogno di intervenire sul mercato e, per la prossima stagione, non è escluso un clamoroso nome per l’. Allegri (Getty Images)Il mercato è iniziato e la, specialmente dopo il pareggio contro il Napoli nella serata di ieri, ha assolutamente bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il match dello Stadium ha confermato i problemi mostrati durante tutta la prima parte di stagione: ai bianconeri servono assolutamente un centrocampista ma soprattutto un centravanti che cambi le prospettive di unache fatica tremendamente a trovare la via della rete. L’obiettivo è portare, già a gennaio, un numero nove di caratura diversa, con tutto il rispetto, di quella fatta vedere sia da Morata sia da Kean. Veline-calciatori, binomio finito? Niente affatto: dopo anni di “stop” ecco ...

Advertising

calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ????#JuventusNapoli, #Allegri: “Loro quasi tutti titolari. #Dybala è stato fermo parecchio, tornerà al meglio.… - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - IlGiannon : @ARabbier @dome19641 @masolinismo Questa è una bufala, l'ultima (Inter) non retrocedeca automaticamente, ma doveva… - FraLauricella : #SportMediaset ?? #Calciomercato La #Juve ha blindato #Morata ma da #Barcellona continuano a spingere. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

Commenta per primo 'Morata non parte' ha detto Allegri. Max ha parlato faccia a faccia con l'attaccante dellablindandolo a Torino. L'allenatore si fida, gli ha chiesto solo un po' di tranquillità e di allontanare le voci di mercato. Per buona pace di Xavi, che l'avrebbe preso volentieri per il suo ...... l a volontà della Roma ora è quella di avere Maitland - Niles già per il big match di domenica alle 18:30 contro la, complice anche la squalifica di Karsdorp, espulso per doppia ...La biografia, scritta da Marco Tarozzi, ripropone l’era insuperata del padre patron dei rossoblù che per trent’anni guidò il club fino allo scudetto dello spareggio del 1964 ...Luca Pairetto, della sezione di Nichelino (Torino), arbitrerà il posticipo della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica sera a San Siro fra Inter e Lazio (ore 20,45).