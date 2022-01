Calciomercato Genoa | assalto al bomber | l’agente aiuta Sheva

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @GenoaCFC | Si lavora per il ritorno di #Piatek: c'è già l'accordo con l'@HerthaBSC. La situazione - _ACastellano_ : Continuano gli acquisti in Italia. Dalla Germania a Firenze, #Piatek ritorna in #SerieA. Il polacco arriva in viola… - serieAnews_com : Il Genoa sonda il mercato alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Destro: si valuta Berisha del Viking ?? - BFCNews1909 : Il #Genoa perso #Piatek vira su #Zaza del #Torino. Sull’attaccante si registra anche un timido interesse del… - calciomercato_m : MERCATO - Il Genoa pensa a Zaza per l'attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Ilda quando è arrivato Andriy Shevchenko in panchina non ha ancora vinto una partita in campionato, ma gli ultimi due pareggi consecutivi contro Atalanta e Sassuolo potrebbero aver dato ai ...Commenta per primo Roberto Piccoli appare sempre più lontano dal. I diversi guai che Gian Piero Gasperini si è ritrovato a dover gestire nel proprio reparto avanzato in questo mese di gennaio rischiano di far sfumare il passaggio in rossoblù del giovane ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Genoa sta puntando con decisione a trovare un accordo con il Genoa per Simone Zaza del Torino. Dopo che la trattativa per il ritorno di Piatek è ...TORINO - Il Torino (mentre Rincon è a un passo dalla Sampdoria) ha fatto uno scatto in avanti per Mohamed Fares (25), oggi al Genoa: Vagnati ha accelerato i contatti e il sì al trasferimento, col plac ...