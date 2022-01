Calciomercato Bologna, proposto Caicedo: gli emiliani ci pensano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato Bologna, Felipe Caicedo proposto alla società emiliana. Il club rossoblù riflette sulla bontà dell’affare Come riferito dal Corriere dello Sport, il Bologna è sempre in cerca di un attaccante da alternare al titolare Marko Arnautovic. Nelle ultime ore, ai rossoblù è stato proposto il nome di Felipe Caicedo, fuori dal progetto del Genoa. L’ecuadoriano rappresenta una soluzione low cost per gennaio e la società emiliana sta riflettendo sulla bontà dell’affare. Dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022), Felipealla società emiliana. Il club rossoblù riflette sulla bontà dell’affare Come riferito dal Corriere dello Sport, ilè sempre in cerca di un attaccante da alternare al titolare Marko Arnautovic. Nelle ultime ore, ai rossoblù è statoil nome di Felipe, fuori dal progetto del Genoa. L’ecuadoriano rappresenta una soluzione low cost per gennaio e la società emiliana sta riflettendo sulla bontà dell’affare. Dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

