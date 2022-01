Calcio: Udinese, 5 nuovi casi positivi al covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - In seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Lo riferisce l'Udinese Calcio in una nota. Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti.I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - In seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinquedità al-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Lo riferisce l'in una nota. Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti.I membri del gruppo squadra attualmentee, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff).

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Udinese, 5 nuovi casi positivi al covid... - ParliamoDiNews : Calcio: Udinese, 5 nuovi casi positivi al covid – Libero Quotidiano #calcio #udinese #casi #positivi #covid #libero… - MamolkcsMamol : RT @Flavio_Tibaldi: Renzi in versione Split: “Sono un appassionato di sport e un tifoso, ieri volevo vedere Fiorentina-Udinese e non l’ho v… - sportli26181512 : #Udinese, altri cinque positivi al #Covid: in totale sono 15: Focolaio nel club friulano che annuncia il nuovo cont… - Flavio_Tibaldi : Renzi in versione Split: “Sono un appassionato di sport e un tifoso, ieri volevo vedere Fiorentina-Udinese e non l’… -