Calcio | Serie C | rinviata 22a giornata per covid

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - E' stata rinviata la 22/a giornata, terza di ritorno, del campionato di Serie C, che era in programma per il 16 gennaio. "Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da covid-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3 a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 al 23 febbraio 2022 anziché 16 gennaio 2022", spiega in una nota la Lega Pro.

