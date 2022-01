Calcio nel caos per il Covid, interviene il premier Mario Draghi: a rischio il proseguo della Serie A (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’Italia ripiombata nell’emergenza Covid-19 rischia di fermarsi anche il Calcio e lo sport: dopo il caos della scorsa giornata del massimo campionato – la lega cadetta è già stata rinviata nelle scorse settimane – interviene ora anche il premier Draghi con una chiamata al presidente della FederCalcio, Gabriele Gravina. Nessun imposizione, ma è stato chiesto di valutare misure drastiche. Serie A a rischio, Mario Draghi chiama il presidente Gravina Mario Draghi interviene a gamba tesa sulla complicata situazione del Calcio italiano: secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi e riportato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’Italia ripiombata nell’emergenza-19 rischia di fermarsi anche ile lo sport: dopo ilscorsa giornata del massimo campionato – la lega cadetta è già stata rinviata nelle scorse settimane –ora anche ilcon una chiamata al presidenteFeder, Gabriele Gravina. Nessun imposizione, ma è stato chiesto di valutare misure drastiche.A achiama il presidente Gravinaa gamba tesa sulla complicata situazione delitaliano: secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi e riportato ...

