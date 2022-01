Calcio: Khedira, ‘Italia favorita per andare ai Mondiali, assenza sarebbe disastro’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’Italia andrà ai Mondiali? Penso che l’Italia sia la favorita, non solo per una questione di qualità ma di quanta pressione devi gestire, non è facile quando ti devi qualificare con una partita decisiva. L’Italia come vincitrice agli Europei deve andare ai Mondiali, altrimenti sarebbe un disastro. Comunque anche se mancasse il Portogallo sarebbe brutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo”. Lo ha detto l’ex centrocampista della Juventus Sami Khedira parlando con i giornalisti in collegamento con la Fifa in occasione dell’annuncio finale dei candidati ai Best Awards 2021. “Mancini è un allenatore top. Con il Manchester City è stato incredibile come anche con la Nazionale italiana, è una persona molto tranquilla, chiara. Ho parlato con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “L’Italia andrà ai? Penso che l’Italia sia la, non solo per una questione di qualità ma di quanta pressione devi gestire, non è facile quando ti devi qualificare con una partita decisiva. L’Italia come vincitrice agli Europei deveai, altrimentiun disastro. Comunque anche se mancasse il Portogallobrutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo”. Lo ha detto l’ex centrocampista della Juventus Samiparlando con i giornalisti in collegamento con la Fifa in occasione dell’annuncio finale dei candidati ai Best Awards 2021. “Mancini è un allenatore top. Con il Manchester City è stato incredibile come anche con la Nazionale italiana, è una persona molto tranquilla, chiara. Ho parlato con ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Khedira, 'Italia favorita per andare ai Mondiali, assenza sarebbe disastro'... - pepstrol : @rabiotmachia Con tutto il rispetto, chi se la prendeva con khedira doveva e deve cambiare sport perchè di calcio non ne capiva nulla! - Trasis874 : @ilPorrinista @vDoodoooooo @kravotz Significativo che negli anni precedenti avevi uno dei centrocampi più forti d'E… - cuoredivetro3 : @max_blue @emilianofaziosi @Gianpaolo_5 Perché vuoi andare fuori tema. A te Morata non piace e hai dimenticato tutt… - TUTTOJUVE_COM : Transfermarkt - Benatia e Khedira nell'11 che ha lasciato il calcio nel 2021 -