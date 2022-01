Calcio e Covid | Draghi telefona a Gravina | “Valutare lo stop o gli stadi a porte chiuse”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Il presidente del Consiglio, Mario, ha chiamato oggi il presidente della Figc, Gabriele, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione delalle prese con l’aumento dei contagi per il. Poi l’invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di, in un momento che richiede a tutti responsabilità. Nel colloquioavrebbe sollecitato una valutazione, nell’autonomia della federazione, sull’opportunità di sospendere il campionato o svolgere le partite a, come misure per limitare la diffusione del contagio da, dal canto suo, ha spiegato quanto stava avvenendo, confermando la momentanea sospensione e ...

SkySport : ULTIM'ORA LEGA SERIE A: VARATO IL NUOVO PROTOCOLLO COVID-19 Con 13 giocatori non positivi, di cui un portiere, si g… - GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - sportface2016 : #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - psb_original : Qui Ternana - Diminuisce il numero dei positivi al Covid: sei membri del gruppo squadra guariti #SerieB - andrea_falivene : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospendere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Covid

... infatti, è arrivato un invito a fare una riflessione sul prosieguo del campionato di, in ... come misure per limitare la diffusione del contagio da... secondo quanto si apprende, nel corso del quale il premier ha chiesto lo stato dell'arte del mondo delalle prese con un nuovo aumento dei contagiche hanno già causato caos e rinvii. A ...La Lega di Serie A si è mossa in ritardo. E il premier avverte il presidente federale: o si cambia qualcosa o si rischia una nuova riduzione della capienza. Indagine su un protocollo che può falsare i ...Tra i due tecnici, in bella mostra, il trofeo della 25esima edizione della Supercoppa Italiana di calcio femminile si disputerà domani ... le problematiche che tutti conoscete (positività al Covid ndr ...