Calcio | ' Bild' | anche Psg su Haaland | pronto pacchetto da 300 mln

(Di venerdì 7 gennaio 2022) I francesi pronti a sfidare il Real, oggi favorito per assicurarsi l'attaccante DORTMUND (GERMANIA) - Il Paris Saint Germain è pronto a partecipare all'asta per Erling Haaland.

I francesi pronti a sfidare il Real, oggi favorito per assicurarsi l'attaccante DORTMUND (GERMANIA) - Il Paris Saint Germain è pronto a partecipare all'asta per Erling Haaland. Secondo la "Bild", i francesi starebbero preparando un pacchetto da 300 milioni fra cartellino, ingaggio e commissioni per assicurarsi l'attaccante norvegese del Borussia Dortmund e soffiarlo alla concorrenza del Real Madrid.