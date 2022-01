Cade durante una battuta di caccia e si spara | morto il campione mondiale juniores di tiro a volo

Advertising

AnsaToscana : Cade e si spara, morto campione mondiale juniores tiro a volo. Si era ferito durante battuta di caccia con gli amic… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Cade e muore durante potatura - RSInews : Cade e muore durante potatura - teletext_ch_it : Cade e muore durante potatura - lasiciliait : Cristian Ghilli cade e si spara durante battuta di caccia: morto campione mondiale juniores di tiro a volo… -

... trasferito in ospedale in codice rosso, i medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico all'addome per arrestare la grave emorragia in corso, ma Ghilli è morto durante l'operazione. E' morto nella notte all'ospedale di Cecina (Livorno) Cristian Ghilli, 19enne campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet) che ieri era rimasto ferito in un incidente avvenuto al termine di una battuta di caccia.