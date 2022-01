Cacciari: “Obbligo vaccino over 50? Non cambia nulla, si continua come prima…” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Praticamente, non cambia nulla: prima l’Obbligo era sottinteso, ora viene formalizzato; ma si tratta di un provvedimento che non può avere sanzioni, perché non vedo come la sanzione sia riscuotibile. Insomma, si continua come prima, non c’è nessuna differenza…”. E’ la ‘lettura’ sugli ultimi provvedimenti del Governo relativi alle misure anti-Covid, che esprime all’AdnKronos il filosofo Massimo Cacciari. “Ma, a questo punto, le persone che si vaccinano non dovranno più firmare alcuna assunzione di responsabilità sulle eventuali conseguenze – sottolinea Cacciari – che ovviamente ricadranno sul soggetto che ha imposto questo Obbligo: l’unica differenza è tutta qui. Lo Stato viene responsabilizzato di ogni conseguenza per ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Praticamente, non: prima l’era sottinteso, ora viene formalizzato; ma si tratta di un provvedimento che non può avere sanzioni, perché non vedola sanzione sia riscuotibile. Insomma, siprima, non c’è nessuna differenza…”. E’ la ‘lettura’ sugli ultimi provvedimenti del Gno relativi alle misure anti-Covid, che esprime all’AdnKronos il filosofo Massimo. “Ma, a questo punto, le persone che si vaccinano non dovranno più firmare alcuna assunzione di responsabilità sulle eventuali conseguenze – sottolinea– che ovviamente ricadranno sul soggetto che ha imposto questo: l’unica differenza è tutta qui. Lo Stato viene responsabilizzato di ogni conseguenza per ...

