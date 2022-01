Burioni smonta l’obbligo vaccinale all’italiana | «Una buffonata Cento euro di multa | come due divieti di sosta»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Doveva essere l’arma definitiva per far vaccinare anche i complottisti più accaniti, eppure non sembra così spaventosaera stata annunciata. Con il decreto firmato il 5 gennaio il Consiglio dei ministri ha introdottoper gli over 50. Le modalità con cuiverrà applicato non convincono però il virologo Robertoche in tweet ha scritto: «Dare a chi evadeuna(100€) una tantum più o meno equivalente a duedi(41€x2) rendestesso una grottesca. Dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio».lui la pensa anche Guido Rasi, ex direttore Ema e consulente ...