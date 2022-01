Burioni: "Multa di 100 euro una tantum per gli over 50 non vaccinati? Spero di avere capito male" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è stato accolto con favore il provvedimento del governo che prevede una Multa di 100 euro una tantum per gli over 50 che non sono vaccinati . "Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una Multa (100€)... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non è stato accolto con favore il provvedimento del gno che prevede unadi 100unaper gli50 che non sono. "Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una(100€)...

Advertising

fanpage : Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, commenta così le sanzioni previste per gli over 50 che non ri… - mameli54 : Se la capita anche lui...?????? - Spooky_The_Tuff : RT @fanpage: Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, commenta così le sanzioni previste per gli over 50 che non rispetteranno… - infoitinterno : Burioni smonta l’obbligo vaccinale all’italiana: «Una buffonata. Cento euro di multa, come due divieti di sosta» - Agato_Agato : Per Burioni siamo davanti ad un governo di buffoni perché la multa per chi non si vaccina è troppo bassa. Com'era?… -