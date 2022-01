Buoni spesa, è polemica. Il nuovo l’Isee non arriverà in tempo con lo scadere del bando (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese Rischia di essere un flop la domanda per l’assegnazione dei Buoni spesa concessi dal Comune di Salerno grazie ai fondi stanziati dal governo nazionale per fronteggiare l’emergenza pandemica. Le domande possono essere inoltrate dalle 12 del 12 gennaio fino alle 12 del 14. Pochi giorni a disposizione per i cittadini aventi diritto ma la difficoltà sta nella richiesta: Isee relativo al 2022. Stando a quanto denunciato da alcuni cittadini salernitani, infatti, l’indicatore della situazione economica richiede alcuni giorni per una serie di documentazioni da presentare. “Entro il 14 non riuscirò ad avere l’Isee che verosimilmente, da quanto mi hanno assicurato dovrebbe essere pronto alcuni giorni dopo, verso il 17 gennaio”, ha lamentato una cittadina, intenzionata a presentare la domanda per i Buoni ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese Rischia di essere un flop la domanda per l’assegnazione deiconcessi dal Comune di Salerno grazie ai fondi stanziati dal governo nazionale per fronteggiare l’emergenza pandemica. Le domande possono essere inoltrate dalle 12 del 12 gennaio fino alle 12 del 14. Pochi giorni a disposizione per i cittadini aventi diritto ma la difficoltà sta nella richiesta: Isee relativo al 2022. Stando a quanto denunciato da alcuni cittadini salernitani, infatti, l’indicatore della situazione economica richiede alcuni giorni per una serie di documentazioni da presentare. “Entro il 14 non riuscirò ad avereche verosimilmente, da quanto mi hanno assicurato dovrebbe essere pronto alcuni giorni dopo, verso il 17 gennaio”, ha lamentato una cittadina, intenzionata a presentare la domanda per i...

