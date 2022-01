“Buonanotte”, il nuovo brano di Letizya: ecco di cosa parla (Di venerdì 7 gennaio 2022) Letizya pubblica il nuovo singolo Buonanotte, il racconto di un confronto con se stessa, con la luna a fare da sfondo in una notte dove dormire risulta impossibile. Protagonista è una ragazza, alter ego della cantautrice, che inizialmente si pone come voce narrante per poi diventare interlocutrice di una richiesta ben precisa: parlare e scrivere in modo da liberare i pensieri che impediscono il sonno e che tormentano l’anima di un’adolescente. Il buio aiuta a far uscire il lato più spontaneo e disinvolto di ciascuno di noi, gli sguardi delle persone sono assenti, il passare inosservati conferisce una sensazione di libertà che nella frenetica vita del giorno, tra scuola e impegni vari, non si prova. Letizia mette in versi e musica l’incomunicabilità di una generazione che fa fatica ad aprirsi ed esternare le proprie ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022)pubblica ilsingolo, il racconto di un confronto con se stessa, con la luna a fare da sfondo in una notte dove dormire risulta impossibile. Protagonista è una ragazza, alter ego della cantautrice, che inizialmente si pone come voce narrante per poi diventare interlocutrice di una richiesta ben precisa:re e scrivere in modo da liberare i pensieri che impediscono il sonno e che tormentano l’anima di un’adolescente. Il buio aiuta a far uscire il lato più spontaneo e disinvolto di ciascuno di noi, gli sguardi delle persone sono assenti, il passare inosservati conferisce una sensazione di libertà che nella frenetica vita del giorno, tra scuola e impegni vari, non si prova. Letizia mette in versi e musica l’incomunicabilità di una generazione che fa fatica ad aprirsi ed esternare le proprie ...

