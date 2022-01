Bundesliga 2021 2022 | Moenchengladbach sorprende ancora il Bayern Monaco

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilcede 1-2 contro il Borussianella sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di. I bavaresi, dopo il pareggio dell’andata e il netto 5-0 incassato in Coppa di Germania si fanno nuovamentere dal Gladbach. Robert Lewandowski porta in vantaggio i padroni di casa al 18? controllando in modo magistrale e indirizzando in rete il passaggio ricevuto da Muller. La formazione ospite però non si arrende e in quattro minuti ribalta la situazione: gol di Florian Neuhaus (27?) e a ruota quello di Stefan Lainer (31?). Nella ripresa poi gli ospiti riescono a difendersi e portano così a casa tre punti importantissimi che li tengono in corsa per la salvezza. I bavaresi rimangono invece a bocca asciutta. GLI ...

Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata della/2022 MONACO DI BAVIERA - Venerdì 7 gennaio, alle ore 20.30, all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera, ...Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Borussia Moenchengladbach , match valido per la 18esima giornata della/2022 . La squadra di Nagelsmann è attualmente in testa con nove punti di vantaggio sul Dortmund. Bavaresi ampiamenti favoriti, complice il pessimo momento di forma degli avversari, che ...