Brunetta e lo smart working: ricomincia la sua campagna contro la pubblica amministrazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Solo la nostra smemoratezza, aggravata dalla preoccupazioni della pandemia e della sue conseguenze, ci ha permesso di superare la vergogna di vedere nuovamente Renato Brunetta a capo del Ministero della Funzione pubblica per un secondo giro di giostra. Durante il primo, aveva trovato il modo di apostrofare i polizotti come “panzoni e burocrati”, inabili a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. Faceva parte della sua personale campagna contro i dipendenti pubblici che avrebbero dovuto “lavorare tutta la giornata”, riferendosi forse alla alta percentuale di donne impiegate pubbliche per le quali, sempre secondo lui, il lavoro era una specie di sussidio mascherato da lavoro part-time. E poi i “furbetti del cartellino” – quelli dei tornelli, delle bollature in mutande – e di tutte le altre categorie di lavativi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Solo la nostra smemoratezza, aggravata dalla preoccupazioni della pandemia e della sue conseguenze, ci ha permesso di superare la vergogna di vedere nuovamente Renatoa capo del Ministero della Funzioneper un secondo giro di giostra. Durante il primo, aveva trovato il modo di apostrofare i polizotti come “panzoni e burocrati”, inabili a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. Faceva parte della sua personalei dipendenti pubblici che avrebbero dovuto “lavorare tutta la giornata”, riferendosi forse alla alta percentuale di donne impiegate pubbliche per le quali, sempre secondo lui, il lavoro era una specie di sussidio mascherato da lavoro part-time. E poi i “furbetti del cartellino” – quelli dei tornelli, delle bollature in mutande – e di tutte le altre categorie di lavativi che ...

Advertising

fattoquotidiano : Smart working per gli statali, la “flessibilità” rivendicata da Brunetta? Finora solo sulla carta: in Comuni e mini… - GiovaQuez : E' stata firmata dai ministri Brunetta e Orlando una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i… - petergomezblog : In Europa lo smart working è un’arma per rallentare #Omicron, la pubblica amministrazione italiana lo snobba: mentr… - Frankf1842 : RT @LaNotiziaTweet: Bianchi, Brunetta & Co: i cavalieri dell’Apocalisse. Dal Governo una serie di scelte sbagliate e omissioni su scuola, t… - FLEPAR__ : RT @fattoquotidiano: Smart working per gli statali, la “flessibilità” rivendicata da Brunetta? Finora solo sulla carta: in Comuni e ministe… -