Britney Spears festeggia il 2022 all’insegna della libertà e nudità

(Di venerdì 7 gennaio 2022)è felice e si sente (finalmente) libera, lo si è capito. La cantante, che dopo anni di battaglie, è riuscita, grazie anche al supporto dei fan e dei media, a riscattarsi dalla custodia paterna, stando la sua ritrovatainsieme al fidanzato Sam Asghari a suon di viaggio e selfie che documentano visivamente la sua gioia. L’ultimo, fresco di nuovo anno, è una serie di scatti postati sul suo account Instagram che la ritraggono completamente nuda, ricoperta solo da un fiore e una emoji a cuore rosa per oscurare alcune parti del suo corpo e non incappare nella censura social, e la didascalia più che esplicativa: “L’energiadonna libera non è mai stata così bella“. A rendere il tutto più provocante, nello scatto, Brit indossava solo un girocollo di pizzo bianco e calze ...

GretaSmara : Tutta questa cattiveria gratuita nei confronti di Britney Spears solamente per aver postato sui suoi social una fot… - _coppolasofia_ : scusate io ho un’amore per Britney Spears da tutta la vita sono l’unica? - nonmiindritto : RT @GianmarcoZagato: Britney Spears può fare quello che vuole perché è una donna libera. Ne ha il diritto - _L1LITH__ : RT @GianmarcoZagato: Britney Spears può fare quello che vuole perché è una donna libera. Ne ha il diritto - piromane_ : RT @marcoxoxo___: Però se lo fa Britney Spears è pazza giusto? -

ha posato nuda in una serie di nuovi scatti pubblicati su Instagram. Con solo delle calze bianche addosso e delle emoji per nascondere le parti intime, la popstar ha commentato le foto ...