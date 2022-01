Brigitte Bardot rifiuta il vaccino anti - Covid: sono allergica a tutti i prodotti chimici (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante raccomandazioni e pressioni del governo e delle istituzioni sanitarie, Brigitte Bardot non vuole saperne di vaccinarsi . A 87 anni, l'ex star del cinema francese rifiuta il vaccino anti ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante raccomandazioni e pressioni del governo e delle istituzioni sanitarie,non vuole saperne di vaccinarsi . A 87 anni, l'ex star del cinema franceseil...

