Brigitte Bardot non si vaccina: “Sono allergica, la morte prima o poi arriverà” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Brigitte Bardot è tra le persone che non intendono vaccinarsi, ha 87 anni e pensa che prima o poi la morte arriverà. Su questo non c’è dubbio ma ha anche spiegato di essere allergica ai prodotti chimici. E’ in un’intervista al magazine francese “Gala” che l’attrice ha espresso la precisa intenzione di non vaccinarsi contro il Covid-19 perché “allergica a tutti i prodotti chimici”. Brigitte Bardot ha rifiutato anche altri vaccini in passato, anche quando ha viaggiato verso l’Africa. In quel caso era necessario fare il vaccino contro la febbre gialla ma la Bardot l’ha evitato e oggi confessa che i suoi medici fecero un certificato falso. Soddisfatta di non averlo fatto e di non volere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022)è tra le persone che non intendonorsi, ha 87 anni e pensa cheo poi la. Su questo non c’è dubbio ma ha anche spiegato di essereai prodotti chimici. E’ in un’intervista al magazine francese “Gala” che l’attrice ha espresso la precisa intenzione di nonrsi contro il Covid-19 perché “a tutti i prodotti chimici”.ha rifiutato anche altri vaccini in passato, anche quando ha viaggiato verso l’Africa. In quel caso era necessario fare il vaccino contro la febbre gialla ma lal’ha evitato e oggi confessa che i suoi medici fecero un certificato falso. Soddisfatta di non averlo fatto e di non volere ...

