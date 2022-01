Brigitte Bardot: “Non mi vaccino, sono allergica”. La ministra francese Bachelot la bacchetta (Di venerdì 7 gennaio 2022) “sono allergica a tutti i prodotti chimici”. Questa la ‘spiegazione’ data da Brigitte Bardot che sta facendo scalpore. In un’intervista al settimanale ‘Gala’ ha ammesso di non essere stata vaccinata contro il Covid-19. L’ ‘allergia’ alle sostanze chimiche dell’ex star del cinema francese implica il suo rifiuto categorico a farsi iniettare qualsiasi tipo di vaccino. Brigitte Bardot: “Non mi vaccino, sono allergica” La “mitica”BB B.B. rivendica di essere in buona salute e racconta un particolare non pproprio lusinghiero: “Anche quando ho fatto dei viaggi in Africa ho rifiutato di farmi vaccinare contro la febbre gialla. Il mio medico di allora mi aveva fatto un falso certificato. sono ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “a tutti i prodotti chimici”. Questa la ‘spiegazione’ data dache sta facendo scalpore. In un’intervista al settimanale ‘Gala’ ha ammesso di non essere stata vaccinata contro il Covid-19. L’ ‘allergia’ alle sostanze chimiche dell’ex star del cinemaimplica il suo rifiuto categorico a farsi iniettare qualsiasi tipo di: “Non mi” La “mitica”BB B.B. rivendica di essere in buona salute e racconta un particolare non pproprio lusinghiero: “Anche quando ho fatto dei viaggi in Africa ho rifiutato di farmi vaccinare contro la febbre gialla. Il mio medico di allora mi aveva fatto un falso certificato....

