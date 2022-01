Brigitte Bardot, ‘non mi vaccino, sono allergica ai prodotti chimici’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) “sono allergica a tutti i prodotti chimici”. Questa la ‘spiegazione’ data da Brigitte Bardot che in un’intervista al settimanale ‘Gala’ ha ammesso di non essere stata vaccinata contro il Covid-19. L’ ‘allergia’ alle sostanze chimiche dell’ex star del cinema francese implica il suo rifiuto categorico a farsi iniettare qualsiasi tipo di vaccino. “Anche quando sono andata in Africa, mi sono rifiutata di farlo contro la febbre gialla”, ha proseguito l’87enne Bardot durante l’intervista, rivelando addirittura di aver ottenuto un certificato falso dal suo medico per poter viaggiare. “Il mio medico di allora mi fece un certificato falso. sono partita e sono tornata in ottima forma!”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “a tutti ichimici”. Questa la ‘spiegazione’ data dache in un’intervista al settimanale ‘Gala’ ha ammesso di non essere stata vaccinata contro il Covid-19. L’ ‘allergia’ alle sostanze chimiche dell’ex star del cinema francese implica il suo rifiuto categorico a farsi iniettare qualsiasi tipo di. “Anche quandoandata in Africa, mirifiutata di farlo contro la febbre gialla”, ha proseguito l’87ennedurante l’intervista, rivelando addirittura di aver ottenuto un certificato falso dal suo medico per poter viaggiare. “Il mio medico di allora mi fece un certificato falso.partita etornata in ottima forma!”, ha ...

