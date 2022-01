-Bremer-Inter: si cerca l’intesa per giugno (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ Inter sta già lavorando in vista della prossima stagione per colmare il vuoto che la probabile partenza di De Vrji lascerà al centro della difesa. I nerazzurri hanno già individuato il successo, ovvero Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino, con il quale sembra abbiano già un accordo. –Bremer-Inter: Il Torino per il momento fa muro, per nulla intenzionata a privarsi di uno dei suoi pezzi migliori che in maglia granata ha avuto sempre un ottimo rendimento e quindi pronto per una big. Il numero uno dei granata, Urbano Cairo, spera di potergli rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per alzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino rispetto a quello attuale(20 milioni di euro). I nerazzurri, però, non demordono e nelle prossime settimane cercheranno di trovare la quadra con il Torino anche per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’sta già lavorando in vista della prossima stagione per colmare il vuoto che la probabile partenza di De Vrji lascerà al centro della difesa. I nerazzurri hanno già individuato il successo, ovvero Gleison, difensore brasiliano del Torino, con il quale sembra abbiano già un accordo. –: Il Torino per il momento fa muro, per nulla intenzionata a privarsi di uno dei suoi pezzi migliori che in maglia granata ha avuto sempre un ottimo rendimento e quindi pronto per una big. Il numero uno dei granata, Urbano Cairo, spera di potergli rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per alzare ulteriormente il prezzo del suo cartellino rispetto a quello attuale(20 milioni di euro). I nerazzurri, però, non demordono e nelle prossime settimane cercheranno di trovare la quadra con il Torino anche per ...

