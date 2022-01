Brasile | media | Lula verso anticipo candidatura presidenziale

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ex presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva (2003 - 2010) - dato in netto vantaggio su Jair Bolsonaro nei sondaggi in vista delle elezioni di ottobre 2022 - potrebbe lanciare la sua ...

L'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva (2003 - 2010) - dato in netto vantaggio su Jair Bolsonaro nei sondaggi in vista delle elezioni di ottobre 2022 - potrebbe lanciare la sua ...In45.717 mila persone sono state contagiate dal coronavirus ieri, giornata che ha registrato ... Lamobile si è attestata a 17.100 contagiati al giorno per tutta l'ultima settimana, con un ...(ANSA) - BRASILIA, 07 GEN - L'ex presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) - dato in netto vantaggio su Jair Bolsonaro nei sondaggi in vista delle elezioni di ottobre 2022 - potrebb ...(ANSA) - BRASILIA, 07 GEN - In Brasile 45.717 mila persone sono state contagiate dal coronavirus ieri, giornata che ha registrato un record di casi dal 18 settembre dello scorso anno. Il bilancio dei ...