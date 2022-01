Bradisismo | il sindaco Pozzuoli | “Lavoriamo con determinazione”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ildi(Napoli) Vincenzo Figliolia ha commentato l’evento sismico di ieri, legato all’andamento dell’attività bradisismica e ha spiegato come stia agendo a tal proposito l’amministrazione comunale. “Il terremoto di ieri delle 20:37 rientra in una fase di ripresa di attività deldi sollevamento da me già segnalato e che sta in questo momento proseguendo il suo corso. Secondo l’Osservatorio Vesuviano la velocità con cui il Rione Terra e la zona del porto si stanno sollevando è mediamente di circa 12 centimetri all’anno, una velocità raddoppiata rispetto a quella che abbiamo avuto dal 2018 alla metà del 2020. L’evento di ieri sera ha avuto un’energia leggermente inferiore a quelle registrate nel dicembre 2020. La sua durata però è stata maggiore e questo ha prodotto una più ...

