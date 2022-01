Borsa | Europa piatta attende Wall Street e dati Usa | Milano +0 | 4%

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Le Borse europee galleggiano in attesa dell'avvio didove i future sono in rialzo. I mercati attendono le indicazioni sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che avranno effetti sulle ...

Le Borse europee galleggiano in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati attendono le indicazioni sul mercato del lavoro negli Stati Uniti che avranno effetti sulle ...Prosegue all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Sul sentiment degli investitori regna un clima attendista ...La corsa del titolo Carige in Borsa non si ferma, tutt’altro: è boom di buy sul titolo della banca che, con un rally di oltre +12%, supera ampiamente il prezzo ...Genova – Boom di buy sul titolo Carige, che è scattato a Piazza Affari di oltre +12% superando il prezzo dell'offerta di Bper di 0,8 euro per azione. Ora il titolo viene scambiato a +10,51% a 0,883 ...