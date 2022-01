Borsa: Milano debole ( - 0,1%), pesano industria, auto e lusso (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chiusura dell'ultima seduta di settimana debole per Piazza Affari ( - 0,1%), meno peggio comunque della maggioranza delle principali Borse europee, mentre l'attenzione resta alta sull'andamento della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Chiusura dell'ultima seduta di settimanaper Piazza Affari ( - 0,1%), meno peggio comunque della maggioranza delle principali Borse europee, mentre l'attenzione resta alta sull'andamento della ...

Corriere : Il racconto della ragazza aggredita: «Ho pensato volessero rapinarmi e ho dato la borsa. Erano violenti, mi sono sp… - Open_gol : L’hanno accerchiata in 30. L’allntanamento dal gruppo di amici per raggiungere la toilette le è stato fatale. «Cred… - CorriereQ : Borsa: Milano debole (-0,1%), pesano industria, auto e lusso - fisco24_info : Borsa: Milano debole (-0,1%), pesano industria, auto e lusso: Bene molte banche e i petroliferi. Vola Stm, giù Nexi - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude in calo dopo lavoro Usa, a Milano (-0,13%) St e Carige in rally - Il Sole 24 ORE -