Bonus psicologico, l'esperto: "150 euro non sarebbero bastati. Situazione devastante tra gli under18: non c'è più molto tempo per arginare il malessere dei nostri figli" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Governo, nell'ultima manovra economica, e un po' a sorpresa, non ha introdotto il Bonus psicologo, tanto invocato da vari schieramenti politici. Una decisione che ha suscitato polemiche fino a fare "scendere in campo" influencer di vario tipo che sui social sottolineano come tra le imprese e il benessere dei cittadini, si sia preferito concentrarsi sulle prime. Nonostante che "L'Italia sia arrivata alla pandemia due anni fa con una rete psicologica pubblica quasi inesistente", sottolinea sconsolato il professor David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi. Dottor Lazzari, perché c'è bisogno di aiutare le famiglie a rivolgersi alla figura dello psicologo?Nonostante la legge garantisca non solo l'assistenza medica, ma anche quella psicologica, e lo preveda per le situazioni di disagio, oltre che per i disturbi più gravi nelle aziende sanitarie, ...

francescacheeks : Tamponi introvabili e prezzo FFP2 raddoppiato. Mental breakdown generale ma intanto si stanziano milioni per bonus… - petergomezblog : Manovra, salta il bonus psicologo. Presidente dell’Ordine: “Fondi stoppati dal Tesoro come se il sostegno psicologi… - FQMagazineit : Bonus psicologico, l’esperto: “150 euro non sarebbero bastati. Situazione devastante tra gli under18: non c’è più m… - sensi_tommaso : RT @nomfup: Lanciata una petizione su @ChangeItalia per raccogliere idea di un fondo x l’aiuto psicologico (sulla scorta del #bonuspsicolog… - chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #bonuspsicologico “In due anni non abbiamo dato nessuna risposta reale al disagio psicologico causato dal #Covid. Oggi su 10… -