Bonus mobili ed elettrodomestici: attenti ai nuovi importi (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Legge di Bilancio 2022 introduce dei cambiamenti rispetto all'anno precedente. Si potrà detrarre un importo minore e con modalità diverse dalle precedenti

