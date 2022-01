Bonus facciate 2022: proroga nella legge di bilancio. Cosa è, come funziona e requisiti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Bonus facciate 2022 è stato prorogato nella legge di bilancio, con una novità: la detrazione al 90% si riduce al 60% nell’anno appena iniziato. Chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. Vediamo Cosa è e come funziona il Bonus facciate e quali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè statotodi, con una novità: la detrazione al 90% si riduce al 60% nell’anno appena iniziato. Chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura, dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. Vediamoè eile quali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

