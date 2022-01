Bologna-Inter | è giallo ' distinta' rossoblu | rischio 0-3 a tavolino? La situazione

Advertising

Gazzetta_it : Bologna-Inter, è giallo. I rossoblù restano a casa ma spunta la “distinta”: rischio k.o. a tavolino? #SerieA - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Marco51047039 : RT @_SimoTarantino: Un caloroso buongiorno a tutti, ma un po' di più a @PIF_en e alla distinta del Bologna, da parte di tutti i tifosi dell… - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: Caso nel caso: se Bologna-Inter verrà assegnata a tavolino, Calhanoglu ok per la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Inter

Il " caso della distinta " rende ancora più complicata la situazione di, perché i rossoblù potrebbero davvero rischiare la sconfitta per 0 - 3 a tavolino a causa appunto della distinta presentata dal, che poi come sappiamo non è sceso in campo a ...Il Milan in emergenza travolge la Roma con merito e si porta a - 1 dall'che deve recuperare la gara col. Il Napoli decimato da infortuni, assenze da Coppa d'Africa e positivit , pareggia in casa della Juve. Nella sei partite giocate gioved il Milan ha preso ...Appuntamento con la 20a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...Oltre alla polemica Serie A-Asl un altro cavillo legale entra nel merito della gara non disputata al Dall'Ara. Si tratta della distinta del Bologna, il documento dei giocatori amm ...