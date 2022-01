Bologna e Inter, "il giallo della distinta". "Rischio di sconfitta 0-3 a tavolino", verso una clamorosa battaglia in tribunale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il caos Covid, arriva il "giallo distinta". L'Inter potrebbe vincere a tavolino la gara non disputata di Bologna, contro i rossoblu. Al Dall'Ara, con i nerazzurri regolarmente schierati in campo in uno stadio vuoto e in un clima surreale, i padroni di casa bloccati dalla Asl locale per un focolaio di Coronavirus hanno comunque presentato una regolare "distinta di gioco" all'arbitro Ayroldi, vale a dire il documento ufficiale di gara. La Gazzetta dello sport parla di "un'anomalia procedurale, un difetto di forma". In ogni caso, "un unicum, perché nessun'altra squadra che ieri non si è poi presentata in campo per via del blocco Asl - Salernitana e Torino, ad esempio - ha fatto altrettanto". "La distinta del Bologna, documento che ormai da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il caos Covid, arriva il "". L'potrebbe vincere ala gara non disputata di, contro i rossoblu. Al Dall'Ara, con i nerazzurri regolarmente schierati in campo in uno stadio vuoto e in un clima surreale, i padroni di casa bloccati dalla Asl locale per un focolaio di Coronavirus hanno comunque presentato una regolare "di gioco" all'arbitro Ayroldi, vale a dire il documento ufficiale di gara. La Gazzetta dello sport parla di "un'anomalia procedurale, un difetto di forma". In ogni caso, "un unicum, perché nessun'altra squadra che ieri non si è poi presentata in campo per via del blocco Asl - Salernitana e Torino, ad esempio - ha fatto altrettanto". "Ladel, documento che ormai da ...

