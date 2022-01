Bologna | 90 lavoratori licenziati via Whatsapp il 31 dicembre | “Auguri di buon anno”

(Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen —viasì, ma con glidi: succede a, dove 90si sono visti dare il benservito tramite messaggino sulla nota app di messaggistica istantanea, come sempre più spesso accade. A darne notizia è il sindacato Si Cobas, con un comunicato pubblicato dal Corriere: «Il 2022 non si presenta bene per gli oltre 90 operai che lavoravano al blocco 3.2 dell’Interporto die che prestavano la propria attività lavorativa alle dipendenze della Xbt servizi e logistica, azienda di facciata della più conosciuta Zampieri holding, in appalto per la lavorazione della merce del colosso americano Tnt-Fedex». Infatti il 31, «attraverso ...

Advertising

petergomezblog : Tnt-Fedex, il magazzino dell’Interporto di Bologna (gestito in appalto) lascia a casa 90 lavoratori con un messaggi… - Antonio57896737 : RT @IlPrimatoN: Un Capodanno coi fiocchi - ivic00633480 : RT @IlPrimatoN: Un Capodanno coi fiocchi - Olindo35055898 : RT @IlPrimatoN: Un Capodanno coi fiocchi - IlPrimatoN : Un Capodanno coi fiocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna lavoratori

... "Il 2022 non si presenta bene per gli oltre 90 operai che lavoravano all'Interporto die ... Ecco il testo del messaggio di benservito ricevuto dai, pubblicato dall'edizione bolognese ...... Padova (1.283), Caserta (1.264), Vercelli (1.228), Rieti (1.216), Avellino (1.206),(1.203)... ed il super green pass per iover 50 sarà del tutto inefficace nel breve termine, ...La notizia è stata diffusa attraverso i canali del sindacato Si Cobas. Un messaggio via WhatsApp è bastato a un’azienda del settore della logistica a Bologna per comunicare la cessazione del contratto ...È modenese, con un passato, presente e futuro nell’ortofrutta. Diana Bortoli guiderà Confagricoltura Donna Emilia Romagna nel prossimo triennio, succede all’imprenditrice bolognese Rosanna Scipioni, c ...